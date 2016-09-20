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В Одессе состоится торжественное открытие Odessa JazzFest 2016

20 сентября в 13:56

Фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября.

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Торжественное открытие Odessa JazzFest 2016 состоится 22 сентября
Odessa Jazz Fest
22 сентября в 18.00 в Городском саду Одессы состоится торжественное открытие 16 Международного джазового фестиваля Odessa JazzFest 2016. Концерт пройдет в традиционном формате опен-эйр, сообщается на сайте фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября и объединит представителей 11 стран мира. Фестиваль откроют американский саксофонист-новатор Дерек Браун, трио итальянского контрабасиста Никколо Фарачи и грузинский коллектив Fusion Corporation. Украину представит трио одесского пианиста Андрея Показа. Вход на концерт свободный.

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В мае этого года ушел из жизни один из основателей фестиваля Odessa JazzFest Юрий Кузнецов. В последние месяцы жизни Кузнецов проходил курс лечения, в 2015 году перенес тяжелую операцию.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фестиваль Одесса концерт открытие
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