В Одессе состоится торжественное открытие Odessa JazzFest 2016

Фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября.

Торжественное открытие Odessa JazzFest 2016 состоится 22 сентября Odessa Jazz Fest

22 сентября в 18.00 в Городском саду Одессы состоится торжественное открытие 16 Международного джазового фестиваля Odessa JazzFest 2016. Концерт пройдет в традиционном формате опен-эйр, сообщается на сайте фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября и объединит представителей 11 стран мира. Фестиваль откроют американский саксофонист-новатор Дерек Браун, трио итальянского контрабасиста Никколо Фарачи и грузинский коллектив Fusion Corporation. Украину представит трио одесского пианиста Андрея Показа. Вход на концерт свободный.

В мае этого года ушел из жизни один из основателей фестиваля Odessa JazzFest Юрий Кузнецов. В последние месяцы жизни Кузнецов проходил курс лечения, в 2015 году перенес тяжелую операцию.