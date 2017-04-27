Топ Новости
<
>

В Нью-Йорке умер режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме

27 апреля в 00:43

Режиссер скончался на 73-м году жизни от рака пищевода и сердечной недостаточности.

Джонатан Демме
Джонатан Демме тяжело болел
Кадр/YouTube
Кинорежиссер Джонатан Демме, создатель культового триллера "Молчание ягнят", скончался в Нью-Йорке в возрасте 73 лет.

Причиной смерти кинематографиста стали рак пищевода и осложнения, вызванные сердечной недостаточностью, передает Euronews.

Несколько лет назад Демме проходил курс лечения в онкологической клинике, но затем у него произошел рецидив заболевания. Состояние режиссера ухудшилось в последние несколько недель.

 

Читайте также: Скончался автор книги "Мосты округа Мэдисон"

Джонатан Демме родился в 1941 году в городе Болдуин, штат Нью-Йорк. Его кинокарьера началась в первой половине 1970-х годов на студии Роджера Кормана New World Pictures, которая специализировалась на фильмах класса "Б".

Экранизация Демме романа Томаса Харриса "Молчание ягнят" (1991) удостоилась пяти премий "Оскар", в том числе, за лучшую режиссуру, а также призов ряда международных кинофестивалей.

Картина ежегодно включается в список 500 лучших фильмов по версии сайта IMDB.

Всего Демме снял 18 игровых и 15 документальных фильмов, а также несколько видеоклипов для американских музыкантов.

К его наиболее известным работам также относят драму "Филадельфия" с Томом Хэнксом в главной роли и триллер "Маньчжурский кандидат" с Дензелом Вашингтоном.

По материалам: Euronews
Читайте также
Тэги режиссер некролог Демме
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.59
EUR 28.96
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...