В Нью-Йорке умер режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме

Режиссер скончался на 73-м году жизни от рака пищевода и сердечной недостаточности.

Джонатан Демме тяжело болел Кадр/YouTube

Кинорежиссер Джонатан Демме , создатель культового триллера "Молчание ягнят", скончался в Нью-Йорке в возрасте 73 лет.

Причиной смерти кинематографиста стали рак пищевода и осложнения, вызванные сердечной недостаточностью, передает Euronews.

Несколько лет назад Демме проходил курс лечения в онкологической клинике, но затем у него произошел рецидив заболевания. Состояние режиссера ухудшилось в последние несколько недель.

Джонатан Демме родился в 1941 году в городе Болдуин, штат Нью-Йорк. Его кинокарьера началась в первой половине 1970-х годов на студии Роджера Кормана New World Pictures, которая специализировалась на фильмах класса "Б".

Экранизация Демме романа Томаса Харриса "Молчание ягнят" (1991) удостоилась пяти премий "Оскар", в том числе, за лучшую режиссуру, а также призов ряда международных кинофестивалей.

Картина ежегодно включается в список 500 лучших фильмов по версии сайта IMDB.

Всего Демме снял 18 игровых и 15 документальных фильмов, а также несколько видеоклипов для американских музыкантов.

К его наиболее известным работам также относят драму "Филадельфия" с Томом Хэнксом в главной роли и триллер "Маньчжурский кандидат" с Дензелом Вашингтоном.