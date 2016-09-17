В Нью-Йорке умер автор "Кто боится Вирджинии Вулф?" Эдвард Олби

Знаменитый драматург был одним их наиболее ярких представителей "театра абсурда"
Олби был наиболее известен как автор пьесы "Кто боится Вирджинии Вулф?", которую они написал в 1962 году. В его активе при этом – более 30 различных пьес.
За пьесу "Кто боится Вирджинии Вулф?" Олби получил премию "Тони", а за пьесу "Морской пейзаж" в 1975 году – Пулитцеровскую премию.
В 1996 году Олби получил награду Центра Кеннеди за плодотворно прожитую жизнь, в 1997 году президент США Билл Клинтон вручил ему Национальную медаль за достижения в области искусства.Русская служба Би-би-си