В Нью-Йорке умер автор "Кто боится Вирджинии Вулф?" Эдвард Олби

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Знаменитый драматург был одним их наиболее ярких представителей "театра абсурда"

Олби был отмечен премией за плодотворно прожитую жизнь Associated Press

США в возрасте 88 лет умер знаменитый американский драматург, один из наиболее ярких представителей т.н. "театра абсурда" Эдвард Олби. Он скончался в своем доме в пригороде Нью-Йорка, сообщает "Русская служба ВВС".

Олби был наиболее известен как автор пьесы "Кто боится Вирджинии Вулф?", которую они написал в 1962 году. В его активе при этом – более 30 различных пьес.

За пьесу "Кто боится Вирджинии Вулф?" Олби получил премию "Тони", а за пьесу "Морской пейзаж" в 1975 году – Пулитцеровскую премию.

В 1996 году Олби получил награду Центра Кеннеди за плодотворно прожитую жизнь, в 1997 году президент США Билл Клинтон вручил ему Национальную медаль за достижения в области искусства.