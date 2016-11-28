В НТКУ отрицают возможность потери права на проведение "Евровидения 2017"

Европейский вещательный союз "сменил красную карточку на зелено-желтую".

"Евровидение 2017" пройдет в Украине

"Евровидение 2017" пройдет в Украине, заявил исполняющий обязанностей гендиректора НТКУ Александр Харебин на своей странице на Facebook, комментируя сообщение "ТСН", согласно которому Украина может потерять право на проведение конкурса.

По его словам, он ни разу не сказал о том, что Украина может потерять "Евровидение". Более того, Наблюдательный совет конкурса уехал из нашей страны, "сменив красную карточку на зелено-желтую".

Он также написал, что "журналистам 1+1 было четко сказано, что Государство Украина справится и "Евровидение" пройдет в Украине, в городе Киеве".

27 ноября "ТСН" со ссылкой на Харебина была распространена информация о том, что Украина может потерять право на проведение "Евровидение 2017".

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

1 ноября Зураб Аласания подал в отставку с должности генерального директора НТКУ из-за "проблем с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного".