В НТКУ отрицают возможность потери права на проведение "Евровидения 2017"

Европейский вещательный союз "сменил красную карточку на зелено-желтую".
По его словам, он ни разу не сказал о том, что Украина может потерять "Евровидение". Более того, Наблюдательный совет конкурса уехал из нашей страны, "сменив красную карточку на зелено-желтую".
Он также написал, что "журналистам 1+1 было четко сказано, что Государство Украина справится и "Евровидение" пройдет в Украине, в городе Киеве".
27 ноября "ТСН" со ссылкой на Харебина была распространена информация о том, что Украина может потерять право на проведение "Евровидение 2017".
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.
На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.
1 ноября Зураб Аласания подал в отставку с должности генерального директора НТКУ из-за "проблем с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного".ZN.UA