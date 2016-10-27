В Музее современного искусства в Нью-Йорке покажут коллекцию первых смайликов

Смайлики впервые были созданы в 1999 году.

В Музее современного искусства появится коллекция первых смайликов

Музей современного искусства в Нью-Йорке заявил о том, что приобрел 176 оригинальных смайликов для своей постоянной коллекции, сообщает The New York Times.

Оригинальные эмодзи были созданы японским мобильным оператором NTT DoCoMo и выпущены в 1999 году, став первыми символами для упрощенной мобильной коммуникации. Прошло более 10 лет прежде, чем смайлики превратились в настоящий культурный феномен. Например, Apple выпустила комплект смайликов для iPhone в 2011 году. На сегодняшний день известно более двух тысяч эмодзи.

Размеры оригинальных смайликов не превышали 12 пикселей в длину и 12 – в ширину. Изначально они были представлены в черно-белой гамме, а затем окрашены в шесть цветов: черный, красный, оранжевый, сиреневый, зеленый и синий.

В прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года смайлик, официальное название которого звучит как "лицо со слезами радости". Смайлик был выбран как "слово", которое лучше всего отображает этос, настроение и проблемы 2015.