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В Музее современного искусства в Нью-Йорке покажут коллекцию первых смайликов

27 октября в 13:52

Смайлики впервые были созданы в 1999 году.

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В Музее современного искусства появится коллекция первых смайликов
Музей современного искусства в Нью-Йорке заявил о том, что приобрел 176 оригинальных смайликов для своей постоянной коллекции, сообщает The New York Times.

Оригинальные эмодзи были созданы японским мобильным оператором NTT DoCoMo  и выпущены в 1999 году, став первыми символами для упрощенной мобильной коммуникации. Прошло более 10 лет прежде, чем смайлики превратились в настоящий культурный феномен. Например, Apple выпустила комплект смайликов для iPhone в 2011 году. На сегодняшний день известно более двух тысяч эмодзи.

Размеры оригинальных смайликов не превышали 12 пикселей в длину и 12 – в ширину. Изначально они были представлены в черно-белой гамме, а затем окрашены в шесть цветов: черный, красный, оранжевый, сиреневый, зеленый и синий.

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В прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года смайлик, официальное название которого звучит как "лицо со слезами радости". Смайлик был выбран как "слово", которое лучше всего отображает этос, настроение и проблемы 2015. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги смайлик музей коллекция искусство Нью-Йорк
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