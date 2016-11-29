В Москве задержали лидера группы Space Дидье Маруани

Адвокат французского музыканта назвала задержание "провокацией Филиппа Киркорова".

Маруани уличил Киркорова в плагиате, а тот обвинил его в вымогательстве wikimedia.org

В Москве полиция задержала лидера французской электронной группы Spaceи юриста Игоря Трунова.

О задержании музыканта вечером во вторник, 29 ноября, сообщила адвокат Людмила Айвар, передает РБК.

По словам авдоката, задержание произошло в одном из отделений "Сбербанка", где Маруани собирался подписать мировое соглашение с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Ранее Маруани обвинил Кирокорова в плагиате и нарушении авторских прав. Стороны провели косультации с целью "урегулирования вопроса" путем выплаты компенсации.

"Для этого Киркоров предложил встретиться в банке. Когда Дидье Маруани и Игорь Трунов прибыли в банк, там оказалась полиция, которая их задержала", – уточнила Айвар, назвав задержание "провокацией Киркорова и его адвоката Александра Добровинского".



Добровинский, в свою очередь, подтвердил, что Маруани задержали по заявлению Киркорова о вымогательстве. По словам юриста, французский музыкант требовал у российского исполнителя 1 миллион евро.

Ранее Маруани обратился в Московский городской суд с иском в 75 миллионов рублей (1 миллион евро) и требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь", поскольку она является плагиатом с композиции Symphonic Space Dream группы Space.

Однако Мосгорсуд вернул иск заявителю, и Маруани решил обратиться в американский суд.

Вскоре юрист Маруани Игорь Трунов сообщил, что Киркоров согласился подписать мировое соглашение 29 ноября в Москве.