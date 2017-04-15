В Москве отменили вечеринку по случаю "Евровидения"

Покупателям стали возвращать билеты.
"Мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017 года, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации", - сказали в пресс-службе.
Возврат билетов будет осуществляться до 25 апреля 2017 года.
Как сообщалось, Европейский вещательный союз (EBU) рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году, сообщили организаторы события.
Россия официально объявила, что не сможет принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
Как сообщается на сайте, Россия отказалась от двух предложения организаторов после того, как участнику российского Евровидения Юлии Самойловой было запрещено приезжать в Киев для участия в конкурсе.
РИА Новости