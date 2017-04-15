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В Москве отменили вечеринку по случаю "Евровидения"

15 апреля в 02:03

Покупателям стали возвращать билеты. 

Евровидение1
В Москве не будут отмечать "Евровидение"
Eurovision.tv
Вечеринка в Москве по случаю проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" отменена, сообщила пресс-служба "Вегас Сити Холла". 

"Мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017 года, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации", - сказали в пресс-службе. 

Возврат билетов будет осуществляться до 25 апреля 2017 года.

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Как сообщалось, Европейский вещательный союз (EBU) рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году, сообщили организаторы события.

Россия официально объявила, что не сможет принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).  

Как сообщается на сайте, Россия отказалась от двух предложения организаторов после того, как участнику российского Евровидения Юлии Самойловой было запрещено приезжать в Киев для участия в конкурсе.

 

По материалам: РИА Новости
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