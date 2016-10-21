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В "Мистецьком арсенале" открылась выставка плакатов прошлого века

21 октября в 17:20

Выставка "Эфемероиды. ХХ век в плакате" продлится до 27 ноября.

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

20 октября в киевской галерее "Мистецький арсенал" открылась выставка, посвященная плакатному искусству ХХ века. На протяжении года кураторы галереи с помощью коллег из музеев Украины, частных коллекционеров, международных организаций работали над созданием визуального исследования истории Европы, которое представлено сотнями плакатов разных эпох, стран, стилей и направлений.

Выставка состоит из трех разделов: "Тоталитаризм", "Война" и "Человек".

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Тэги выставка галерея Арсенал музей
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