В "Мистецьком арсенале" открылась выставка плакатов прошлого века

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Выставка "Эфемероиды. ХХ век в плакате" продлится до 27 ноября.

20 октября в киевской галерее "Мистецький арсенал" открылась выставка, посвященная плакатному искусству ХХ века. На протяжении года кураторы галереи с помощью коллег из музеев Украины, частных коллекционеров, международных организаций работали над созданием визуального исследования истории Европы, которое представлено сотнями плакатов разных эпох, стран, стилей и направлений.

Выставка состоит из трех разделов: "Тоталитаризм", "Война" и "Человек".