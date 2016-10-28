В "Мистецьком арсенале" открылась выставка "Горизонт событий"

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"Горизонт событий" — это настоящее, за которым нас ждет неопределенность, куда пытаются заглянуть художники.

Темой проекта "Горизонт событий" в "Мистецьком Арсенале" было определено сложную неоднозначную связь между искусством и реальностью в эпоху предчувствия кардинальных трансформаций.

Название проекта позаимствовали из астрофизики. Там термин "Горизонт событий" используется для обозначения пространства вокруг черной дыры, где свет исчезает, будучи поглощенным. Что же до художественного значения "Горизонт событий" — это настоящее, за которым нас ждет неопределенность и пытаются заглянуть художники.

В экспозицию вошли работы более 20-ти современных художников. Авторы представили свои работы, описывающие современные изменения общества.

Проект делится на несколько условных подразделений, которые перекликаются с элементами научного описания ситуации вокруг "горизонта событий".

Выставка продлится до 27 ноября.