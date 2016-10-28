Топ Новости
<
>

В "Мистецьком арсенале" открылась выставка "Горизонт событий"

28 октября в 19:23

"Горизонт событий" — это настоящее, за которым нас ждет неопределенность, куда пытаются заглянуть художники.

< >
вствк < >

Темой проекта "Горизонт событий" в "Мистецьком Арсенале" было определено сложную неоднозначную связь между искусством и реальностью в эпоху предчувствия кардинальных трансформаций.

Название проекта позаимствовали из астрофизики. Там термин "Горизонт событий" используется для обозначения пространства вокруг черной дыры, где свет исчезает, будучи поглощенным. Что же до художественного значения "Горизонт событий" — это настоящее, за которым нас ждет неопределенность и пытаются заглянуть художники.

В экспозицию вошли работы более 20-ти современных художников. Авторы представили свои работы, описывающие современные изменения общества.

Проект делится на несколько условных подразделений, которые перекликаются с элементами научного описания ситуации вокруг "горизонта событий".

Выставка продлится до 27 ноября.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги выставка Мистецький арсенал художник
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Евгений Буравлев Сегодня, 20:17 Украинский "горизонт собітий" напоминает хорошо подготовленное методическое пособие по использованию вторичных материалов. Тут и использование упаковочного картона, и калиграфия непосредственно на стене, и уже не используемые, пропитанные криазотом шпалы, и давно забытый в хозяйственном использовании рубероид и пр. Оригинально, но нет ни горизонтов, ни событий. Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости