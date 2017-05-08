В Лос-Анджелесе вручили премии MTV Movie & TV Awards - 2017

Лучшим актерам кино, сериалов и телешоу достался "Золотой попкорн".

26-я церемония MTV Movie & TV Awards прошла в театре Shrine Auditorium. Ведущим вечера стал американский актер, комик, певец, сценарист и продюсер Адам Дивайн. На красной дорожке церемонии появились такие знаменитости, как Эмма Уотсон, Кара Делевинь, Снуп Догг, Галь Гадот, Зендая, Зара Ларссон, Зак Эфрон и другие, сообщает ABC News.

Премией MTV Movie & TV Awards награждают лучших актеров и отмечают лучшие американские фильмы, сериалы и телевизионные шоу. Лауреаты премии получают статуэтку "Золотой попкорн". Начиная с 1992 года, церемонию организовывает канал MTV.

Vanity Fair выложил серию портретов гостей "Оскар"-вечеринки. Как Голливуд отмечал премию "Оскар" - на снимках звездного фотографа Марка Селигера.