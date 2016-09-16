В киевском цирке представили новую программу с крокодилами и экстремальными трюками

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В программе участвуют монгольские акробаты.

В Национальном цирке 15 сентября состоялась премьера новой международной программы "Экстрим арена". Изюминка шоу – акробатические номера артистов из Монголии, ставших обладателями золотой медали на международном фестивале в Фигерасе.

Любителям экзотики понравится номер дрессировщика Александра Орлова – артист работает с огромными нильскими крокодилами и на арене кладет голову в пасть зубастому чудовищу.

В программе есть номера с дрессированными львами, собаками и козами. А всадники на лошадях покажут зрелищную джигитовку.