В киевском цирке представили новую программу с крокодилами и экстремальными трюками

В программе участвуют монгольские акробаты.
В Национальном цирке 15 сентября состоялась премьера новой международной программы "Экстрим арена". Изюминка шоу – акробатические номера артистов из Монголии, ставших обладателями золотой медали на международном фестивале в Фигерасе.
Любителям экзотики понравится номер дрессировщика Александра Орлова – артист работает с огромными нильскими крокодилами и на арене кладет голову в пасть зубастому чудовищу.
В программе есть номера с дрессированными львами, собаками и козами. А всадники на лошадях покажут зрелищную джигитовку.