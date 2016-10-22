В Киеве стартует 46-й кинофестиваль "Молодость"

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Фестиваль пройдет с 22 по 30 октября.

Без громких рекламных кампаний в столице стартовал 46-й Международный кинофестиваль "Молодость" Сайт фестиваля "Молодость"

В течение девяти дней будет показано около 200 картин. Среди них — последняя лента Анджея Вайды, новый проект Кристиана Мунджиу, очередная премьера с Изабель Юппер в главной роли.

За награды по традиции будут бороться дебютные, короткометражные и студенческие ленты, а также фильмы национального конкурса. Кроме того, лучшие будут определяться в программах на детскую и ЛГБТ тематики. Параллельно будут проходить 14 внеконкурсных секций, в которых собраны работы на любой вкус: от адреналиновых ужастиков до дальневосточного артхауса и от шекспировской классики до инстаграм-видео.

Открытие фестиваля состоится в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

"Молодость" основано в 1970 году как обзор студенческих и дебютных лент молодых украинских кинематографистов. С 1987 года фестиваль становится международным, а в 1993 получает официальный сертификат Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). До сих пор "Молодость" остается единственным международным кинофестивалем в Украине, аккредитованным FIAPF.

Подробнее о программе фестиваля читайте в статье Антона Филатова "Любовники и воры. 10 фильмов "Молодости"-2016" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".