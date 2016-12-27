В Киеве состоялась премьера спектакля о женщинах Ивана Франко

Постановку "Тайна бытия" осуществил режиссер Андрей Май.

В театре им. Ивана Франко новый спектакль "Тайна бытия" по пьесе современного украинского драматурга Татьяны Иващенко. В центре сюжета — личная жизнь Ивана Франко. Ольга Рошкевич, Ольга Хоружинская, Целина Зигмунтовская — почему судьбы этих женщин связаны с именем писателя.

Авторы спектакля пытаются показать суть творчества, трагичность фигуры художника, избавиться от стереотипов, много лет сопровождающих имя Ивана Франко в сознании массового зрителя.

Роли в спектакле играют известные театральные актеры — народная артистка Украины Галина Яблонская, народный артист Украины Олег Шаварский, Дмитрий Чернов, Вера Зиневич, Анастасия Добрынина.

Подробнее о судьбе писателя читайте в статье Оксаны Загакайло для ZN.UA "Любовь Франко".