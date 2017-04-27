В Киеве состоялась финальная часть Национального проекта "Красота ради добра"

Нарисованный топ-моделями пейзаж приобрел на благотворительном аукционе китайский дипломат за 50 тысяч гривен.

При участии 10 девушек, в разные годы завоевавших титулы "Мисс-Украина" и "Вице-Мисс-Украина" в Центре современного искусства "М17" в Киеве был завершен проект "Красота ради добра" и зарегистрирован национальный рекорд по массовости написания картины для благотворительного аукциона.

"Человек всегда стремится к рекордам. Хочет подняться на самую высокую вершину, спуститься в самую глубокую впадину. Это возможность заявить о себе, - отметил один из организаторов мероприятия, скульптор Олег Пинчук. - Красивые девушки - это пока единственное, чем можно гордиться в Украине. Не дорогой же, нашим бюджетом или политиками. Это самое ценное, что у нас есть - наш генофонд".

Девушки сделали по несколько мазков масляными красками, а завершил работу винницкий художник Владимир Козюк. Всего на создание картины потребовалось около 20 минут. Получившийся пейзаж купил на благотворительном аукционе за 50 тысяч гривен представитель китайского посольства в Украине. Гости мероприятия также собрали еще 30 тыс. грн. в помощь детскому отделению Института сердца в Киеве, которым руководит кардиохирург Борис Тодуров.

Тем временем, в "Мистецькому Арсеналі" проходит масштабная выставка "наивного" искусства "Чистое искусство". Подобной возможности инициаторы этого проекта, Петро Гончар и Лидия Лыхач, ждали 20 лет.