В Киеве проводили в последний путь актрису Валерию Заклунную

Церемония прощания состоялась в театре им. Леси Украинки.

Во вторник 25 октября в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки простились с актрисой Валерией Заклунной. На церемонию прощанию пришли артисты, зрители и близкие люди актрисы.

Украинская актриса театра и кино Валерия Заклунная умерла на 74-м году жизни в субботу, 22 октября. Похоронили актрису на Байковом кладбище в Киеве.

Валерия Заклунная родилась 15 августа 1942 года в Сталинграде. Окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ (г. Москва) в 1966 году. В театре им. Леси Украинки работала с 1966 года.

Актриса отмечена многими наградами - ей присуждена золотая медаль им. Довженко (1978) и государственной премии СССР (1979 - за роль Катерины Дерюгиной в дилогии "Любовь земная" и "Судьба"), а также Государственная премия УССР им. Шевченко (1975 - за роль Стефы Коцюмбас в фильме "До последней минуты"). В 2012 году Заклунной присвоено звание Героя Украины.