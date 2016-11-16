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В Киеве произошло столкновение полиции с противниками концерта Потапа и Насти

16 ноября в 23:04

Правые активисты выступали против концертов "кремлевских заробитчан". 

Концерт Потапа
Полиция задержала наиболее агрессивных противников концерта
Hromadske.ua

В Киеве у Дворца "Украина" произошло столкновение полиции с правыми активистами, выступающими против концерта Потапа и Насти. 

Участники акции с символикой ВО "Свобода" и "Сокол" скандировали лозунги против "кремлевских заробитчан", кричали посетителям концерта: "Позор", "Куда вы ведете ваших детей?", сообщает корреспондент Hromadske

Полицейские задержали некоторых активистов. По данным правоохранителей, те бросали яйца в посетителей концерта. Одному из участников схватки – военному из добровольческого батальона "Сич" Сергею Лехевичу полицейские разбили лицо во время задержания. 

Участники акции планируют собраться под райотделом, куда увезли наиболее агрессивно ведущих митингующих.

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Музыканты Потап и Настя нередко участвуют в музыкальных мерприятиях в Москве.  

В ноябре 2014 года произошли нападения на сотрудников правоохранительных органов перед концертом Ани Лорак во Дворце спорта, в результате у милиционера травмирована рука, у Нацгвардейца - травма лица из-за разрыва петарды. Еще пять человек получили химическое отравления. Концерт Ани Лорак собрал около 100 протестующих, забрасывавших милиционеров камнями и яйцами и отговаривали поклонников певицы идти на концерт за то, что Лорак ранее приняла российские музыкальные награды и продолжает гастроли по России. 

По материалам: Hromadske.TV
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