В Киеве представят шекспировский спектакль "Зимняя сказка"

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Показ спектакля состоится 6 и 7 декабря.

"Зимнюю сказку" презентуют в Киеве 6 и 7 декабря

6 и 7 декабря Львовский академический театр имени Леся Курбаса презентует в Киеве свой спектакль – "Зимняя сказка" по пьесе Уильяма Шекспира. Проект был реализован в содружестве с Британским советом в Украине, художественной мастерской "Драбина" и другими институтами, а сама постановка стала одним из завершающих аккордов по случаю 400-й годовщины смерти британского драматурга.

Официальный релиз проекта декларирует: "Режиссер переносит на историю Украины темы ревности, положения женщины в обществе, классовых разграничений и беспрекословного всевластия монархов, которіе Шекспир нарушил в контексте истории королевской семьи из Сицилии. В образе королевской дочери Утраты создатели спектакля изображают судьбу нашей страны в историческом срезе: от Киевской Руси до Революции Достоинства".

Сценографию для спектакля создавала молодая английская сценограф Минглу Вонг, а премьера проекта состоялась 27 марта – в День театра.

Подробнее о событии читайте в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".