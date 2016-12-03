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В Киеве представят шекспировский спектакль "Зимняя сказка"

3 декабря в 14:15

Показ спектакля состоится 6 и 7 декабря.

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"Зимнюю сказку" презентуют в Киеве 6 и 7 декабря
6 и 7 декабря Львовский академический театр имени Леся Курбаса презентует в Киеве свой спектакль – "Зимняя сказка" по пьесе Уильяма Шекспира. Проект был реализован в содружестве с Британским советом в Украине, художественной мастерской "Драбина" и другими институтами, а сама постановка стала одним из завершающих аккордов по случаю 400-й годовщины смерти британского драматурга.

Официальный релиз проекта декларирует: "Режиссер переносит на историю Украины темы ревности, положения женщины в обществе, классовых разграничений и беспрекословного всевластия монархов, которіе Шекспир нарушил в контексте истории королевской семьи из Сицилии. В образе королевской дочери Утраты создатели спектакля изображают судьбу нашей страны в историческом срезе: от Киевской Руси до Революции Достоинства".

Сценографию для спектакля создавала молодая английская сценограф Минглу Вонг, а премьера проекта состоялась 27 марта – в День театра.

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Подробнее о событии читайте в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги спектакль Киев театр
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