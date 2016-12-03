В Киеве представят шекспировский спектакль "Зимняя сказка"

Показ спектакля состоится 6 и 7 декабря.
Официальный релиз проекта декларирует: "Режиссер переносит на историю Украины темы ревности, положения женщины в обществе, классовых разграничений и беспрекословного всевластия монархов, которіе Шекспир нарушил в контексте истории королевской семьи из Сицилии. В образе королевской дочери Утраты создатели спектакля изображают судьбу нашей страны в историческом срезе: от Киевской Руси до Революции Достоинства".
Сценографию для спектакля создавала молодая английская сценограф Минглу Вонг, а премьера проекта состоялась 27 марта – в День театра.
Подробнее о событии читайте в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA