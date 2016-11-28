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В Киеве представили проект "Касаясь, вижу: великие украинцы"

28 ноября в 22:01

Незрячие и слабовидящие посетители ознакомились со скульптурными портретами выдающихся деятелей украинской культуры.

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Национальном Киево-Печерском историческом парке состоялась презентация социально-художественного проекта "Касаясь, вижу: великие украинцы", приуроченного к Международному дню лиц с инвалидностью.

Идея проекта заключается в опровержении идеи о доступности визуального искусства только для зрячих людей.

Во время выставки незрячие и слабовидящие посетители смогли ознакомиться с 12 скульпутрными изображениями выдающих деятелей украинской культуры и государственности: Тараса Шевченко, Григория Сковороды, Леси Украинки, Ивана Франко и других.

На открытии выставки играл 11-летний незрячий бандурист из Львова Остап Нестеровский.

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Напомним, 25 ноября в Киеве открыли квартиру-музей семьи украинского писателя, поэта и ученого Ивана Франко.

По материалам: ZN.UA
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