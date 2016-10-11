В Киеве попрощались с Оксаной Батько-Нищук

Заслуженная артистка Украины скончалась в ночь с 6 на 7 октября.

В Киеве, в театре имени Ивана Франко, прошла церемония прощания с Оксаной Батько-Нищук, заслуженной артисткой Украины, актрисой театра им. И. Франко, женой министра культуры Украины Евгения Нищука.

Батько-Нищук скончалась в ночь с 6 на 7 октября во сне в возрасте 43 лет.

Заслуженная артистка Украины Оксана Батько-Нищук родилась 27 сентября 1973 года, закончила факультет театрального искусства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого. Среди наиболее выдающихся работ актрисы Мавка из "Лесной песни" Леси Украинки, Ирина - "Три сестры" А. Чехова, Рене - "Маркиза де Сад" Юкио Мисимы, Мавра - "Брат Чичиков" по Н. Гоголю, Корделия - "Король Лир" У. Шекспира и многие другие.

Вместе с Е. Нищуком воспитывала сына Олексу (1995 г.р.)