В Киеве перед Мариинским дворцом открылась "красная дорожка"

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Церемония открытия дорожки состоялась в 20.00.

Киеве в рамках церемонии открытия конкурса "Евровидения" открылась "красная дорожка", передает "УНИАН".

Церемония открытия дорожки состоялась в 20.00. В конце дорожки делегации 42 стран-участниц "Евровидения" торжественно перережут ленточку и отпустят в небо флаги своих стран. Во время церемонии ожидаются выступления жены супруги президента Марины Порошенко, Киевского городского головы Виталия Кличко и супервайзера "Евровидения" Йон Ола Санд.

Специальными гостями станут победительница прошлогоднего конкурса - Джамала, а также Олег Скрипка, группа "Друга ріка" и победительница "Евровидения-2004" певица Руслана. Они выступят в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины.

Первое шоу Евровидения-2017, во время которого выступят 18 конкурсантов первого полуфинала, состоится уже завтра, 8 мая, в 22:00.

Красная дорожка конкурса располагается в Мариинском парке и является самой длинной за всю историю проведения "Евровидения" - 265 метров.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.