В Киеве открылась выставка лучших картин Ивана Марчука

Известный украинский художник представил свои работы разных лет.

В Киеве по адресу Крещатик 22 открылась выставка известного художника Ивана Марчука. "Где истина?" - так называется одна из лучших работ художника, написанная в 1993 году, а теперь под этим названием представлена целая экспозиция.

Помимо картин на выставке посетители могут увидеть бронзовую ворону, отлитую скульптором Алексеем Степановым. Птица держит в клюве кисть Ивана Марчука. Организаторы выставки утверждают, что тот, кто потрет бронзовую кисточку, станет талантливым, как Марчук.

Выставка будет открыта с 12:00 до 21:00 (кроме понедельников) до 28 февраля 2017 года. Входной билет - 50 грн, для льготных категорий - 20 грн.