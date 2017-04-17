В Киеве началась традиционная Пасхальная музыкальная ассамблея

Во время IX Международной Пасхальной ассамблеи-2017 Большому залу НМАУ им. Чайковского будет присвоено имя погибшего в АТО оперного певца Василия Слипака.
В этом году поддержку проекту оказали посольство в Украине, Венгрии, Швейцарии, Узбекистана, Италии, Литвы и Польши. Следует также отметить помощь областных и городских госадминистраций и культурно-образовательных заведений Винницы, Житомира, Запорожья, Кропивницкого, Львова, Николаева, Нежина, Ровно и Чернигова.
Программа ассамблеи включает 46 мероприятий. В исполнении ведущих коллективов и солистов Украины, а также зарубежных гостей будет звучать музыка разных эпох, жанров и стилей — от старинных церковных и фольклорных песнопений, оперной, симфонической, хоровой и камерной классики до сверхсовременных композиций украинских и зарубежных авторов. Основу вновь составляют хоровые концерты, в которых состоится двадцать. К ним присоединятся четыре фольклорные, три вокально-симфонические, два камерно-инструментальная, симфоническая, оперно-вокальная, фортепианная импрезы, премьера оперы, выступления ансамблей песни и танца "Сиверские клейноды" (г. Чернигов) и "Дарничанка", оркестра народных инструментов, гала-концерт, презентации книг, выставка и тому подобное.
Проведение ассамблеи-2017 совпадает с 80-летием кафедры хорового дирижирования НМАУ, поэтому Академия им. Чайковского готовит ряд юбилейных мероприятий: выступления хоровых коллективов музыкальных учебных заведений разных городов, мастер-классы, круглый стол и др. Открытие ассамблеи состоится в Национальном заповеднике "София Киевская" 17 апреля в 15 часов духовным хоровым пением. Ему будут предшествовать торжественные фанфары и Пасхальные перезвоны храмов Киева.
Знаковыми художественными мероприятиями станут "Музыкальные диалоги". Первый "Украина-Швейцария" представит всемирно известный фортепианный дуэт Тамар и Натии Берая. Квинтэссенцией второго "Украина-Узбекистан" будет выступление ведущей солистки Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои (г. Ташкент) Муяссар Раззакової.
В диалоге "Украина-Литва" примет участие камерный хор Cantate Domino с м. Каунаса. Символом проекта "Украина-Италия" станет премьера малоизвестной у нас оперы Дж. Россини "Пробный камень" — совместный проект Академии и Посольства Италии в Украине. Диалог "Украина-Венгрия" воплотит программа "Фольклор объединяет нас" в исполнении групп "Салонная", "Тячевской банды" и "Солотвинского трио" из Венгрии.
Концерт Ришарда Золодзевского (саксофон) и Пиотра Роека (орган) экспонирует диалог "Украина-Польша".
Традиционно во время Пасхальной ассамблеи почтят память наших выдающихся земляков, деятелей музыкальной культуры, народных артистов Украины, профессоров Анатолия Авдиевского, Дмитрия Гнатюка и Олега Кудряшова.
Отдельной акцией станет концерт-реквием памяти Героя Украины Василия Слипака 28 апреля в Большом зале Академии. Именно с того дня этот зал будет носить его имя. Внимание любителей музыки привлекут монографические концерты: "Литургия" Евгения Станковича, "Украинская духовная музыка XXI века: Владимир Рунчак", "Песни безвременья" Георгия Свиридова, Реквием Вольфганга Амадея Моцарта, "Литургия Святого Иоанна Златоуста" Якова Яциневича, "Симфоническая музыка Людвига ван Бетховена".
Мероприятия будут проходить на многих концертных площадках и в храмах Киева. В рамках ассамблеи традиционно пройдет благотворительная программа "Верой, Надеждой Едины". В частности, во время концертов будут собираться средства на лечение онкобольного 10-летней художницы Ани Безкоровайной.
Вход на все концерты, кроме специально указанных случаев, свободный.ZN.UA