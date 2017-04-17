В Киеве началась традиционная Пасхальная музыкальная ассамблея

Во время IX Международной Пасхальной ассамблеи-2017 Большому залу НМАУ им. Чайковского будет присвоено имя погибшего в АТО оперного певца Василия Слипака.

Программа Пасхальной ассамблеи (17-30 апреля) содержит 46 мероприятий. Большинство из них бесплатны НМАУ им. Чайковского

Во второй половине апреля вбудет проходить Международная Пасхальная ассамблея. Художественный праздник традиционно будет проходить под патронатом украинских православных церквей при содействии Национальной академии искусств Украины и творческих союзов.

В этом году поддержку проекту оказали посольство в Украине, Венгрии, Швейцарии, Узбекистана, Италии, Литвы и Польши. Следует также отметить помощь областных и городских госадминистраций и культурно-образовательных заведений Винницы, Житомира, Запорожья, Кропивницкого, Львова, Николаева, Нежина, Ровно и Чернигова.

Программа ассамблеи включает 46 мероприятий. В исполнении ведущих коллективов и солистов Украины, а также зарубежных гостей будет звучать музыка разных эпох, жанров и стилей — от старинных церковных и фольклорных песнопений, оперной, симфонической, хоровой и камерной классики до сверхсовременных композиций украинских и зарубежных авторов. Основу вновь составляют хоровые концерты, в которых состоится двадцать. К ним присоединятся четыре фольклорные, три вокально-симфонические, два камерно-инструментальная, симфоническая, оперно-вокальная, фортепианная импрезы, премьера оперы, выступления ансамблей песни и танца "Сиверские клейноды" (г. Чернигов) и "Дарничанка", оркестра народных инструментов, гала-концерт, презентации книг, выставка и тому подобное.

Проведение ассамблеи-2017 совпадает с 80-летием кафедры хорового дирижирования НМАУ, поэтому Академия им. Чайковского готовит ряд юбилейных мероприятий: выступления хоровых коллективов музыкальных учебных заведений разных городов, мастер-классы, круглый стол и др. Открытие ассамблеи состоится в Национальном заповеднике "София Киевская" 17 апреля в 15 часов духовным хоровым пением. Ему будут предшествовать торжественные фанфары и Пасхальные перезвоны храмов Киева.

Знаковыми художественными мероприятиями станут "Музыкальные диалоги". Первый "Украина-Швейцария" представит всемирно известный фортепианный дуэт Тамар и Натии Берая. Квинтэссенцией второго "Украина-Узбекистан" будет выступление ведущей солистки Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои (г. Ташкент) Муяссар Раззакової.

В диалоге "Украина-Литва" примет участие камерный хор Cantate Domino с м. Каунаса. Символом проекта "Украина-Италия" станет премьера малоизвестной у нас оперы Дж. Россини "Пробный камень" — совместный проект Академии и Посольства Италии в Украине. Диалог "Украина-Венгрия" воплотит программа "Фольклор объединяет нас" в исполнении групп "Салонная", "Тячевской банды" и "Солотвинского трио" из Венгрии.

Концерт Ришарда Золодзевского (саксофон) и Пиотра Роека (орган) экспонирует диалог "Украина-Польша".

Традиционно во время Пасхальной ассамблеи почтят память наших выдающихся земляков, деятелей музыкальной культуры, народных артистов Украины, профессоров Анатолия Авдиевского, Дмитрия Гнатюка и Олега Кудряшова.

Отдельной акцией станет концерт-реквием памяти Героя Украины Василия Слипака 28 апреля в Большом зале Академии. Именно с того дня этот зал будет носить его имя. Внимание любителей музыки привлекут монографические концерты: "Литургия" Евгения Станковича, "Украинская духовная музыка XXI века: Владимир Рунчак", "Песни безвременья" Георгия Свиридова, Реквием Вольфганга Амадея Моцарта, "Литургия Святого Иоанна Златоуста" Якова Яциневича, "Симфоническая музыка Людвига ван Бетховена".

Мероприятия будут проходить на многих концертных площадках и в храмах Киева. В рамках ассамблеи традиционно пройдет благотворительная программа "Верой, Надеждой Едины". В частности, во время концертов будут собираться средства на лечение онкобольного 10-летней художницы Ани Безкоровайной.

Вход на все концерты, кроме специально указанных случаев, свободный.