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В Израиле скончался поэт Ион Деген

28 апреля в 19:30

Деген — автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…". 

Ион Деген
В Израиле умер Ион Деген
В Израиле на 92-м году жизни скончался поэт и писатель Ион Деген, сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин на своей странице в Facebook. 

Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Во время Второй мировой войны был танкистом, на его счету 16 подбитых немецких танков. После войны работал ортопедом‑травматологом. В 1977 году он репатриировался в Израиль. 

В 1973 году защитил первую в мире докторскую диссертацию по магнитотерапии. Автор 90 научных статей. Его произведения издавались в Израиле, России, Украине, Австралии, США. 

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Деген — автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…", которое он написал в декабре 1944 года. Стихотворение долгое время было известно как работа неизвестного фронтовика. Авторство Дегена открылось только в конце 1980-х годов. Он также написал следующие книги: "Из дома рабства", "Стихи из планшета", "Иммануил Великовский", "Портреты учителей", "Война никогда не кончается".

По материалам: ZN.UA
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