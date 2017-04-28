В Израиле скончался поэт Ион Деген

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Деген — автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…".

В Израиле умер Ион Деген

В Израиле на 92-м году жизни скончался поэт и писатель Ион Деген, сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин на своей странице в Facebook.

Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Во время Второй мировой войны был танкистом, на его счету 16 подбитых немецких танков. После войны работал ортопедом‑травматологом. В 1977 году он репатриировался в Израиль.

В 1973 году защитил первую в мире докторскую диссертацию по магнитотерапии. Автор 90 научных статей. Его произведения издавались в Израиле, России, Украине, Австралии, США.

Деген — автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…", которое он написал в декабре 1944 года. Стихотворение долгое время было известно как работа неизвестного фронтовика. Авторство Дегена открылось только в конце 1980-х годов. Он также написал следующие книги: "Из дома рабства", "Стихи из планшета", "Иммануил Великовский", "Портреты учителей", "Война никогда не кончается".