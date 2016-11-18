В центре Киева сносят дом известного писателя Куприна

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На улице Михайловской, 10 коммунальщики сносят дом конца XIX века, в котором ранее проживал известный писатель.

В старинном доме уже не хватает двух этажей

В Киева сносят жилой дом конца XIX века архитектора Николая Казанского, где жил известный писатель Александр Куприн. Здание начали сносить еще 16 ноября этаж за этажом. Состоянием на 18 ноября был снесен третий этаж здания, сообщила депутат Киевсовета Елена Терещенко Ескина.

"SOS! Вниманию киевлян и СМИ. Очередное преступное варварство в самом сердце города: сносят памятник – дом известного архитектора Н.Казанского, в котором жил писатель Александр Куприн по улице Михайловской 10, уничтожают исторический Киев!" - написала она на своей странице в Facebook.

По словам активистки, противозаконный снос начался под покровом темноты. Несмотря на это, жители окрестных домов не остались равнодушными, и вышли на улицу. Депутат поблагодарила их за присланные фото.

"Скажите, а что – этот дом в Минкульте уже успели исключить из реестра, или завтра они скажут, что он упал сам?" - поинтересовалась она.

Позже выяснилось, что официального статуса объекта культурного наследия построенный в эклектическом стиле дом якобы не имеет.

"И это не удивительно, ведь 90% объектов культурного наследия, которые в советское время были памятниками культуры, в независимой Украине из-за безответственности соответствующих органов оказались уже без этого статуса" - возмутилась общественница.

Но от решения чиновников такие объекты менее ценными для истории не стали, - считает она.

"Историческое значение дома огромно: в нем находились редакции первых украинских изданий, выходивших в январе 1906 г. – журнала "Нова громада" и газеты "Громадська думка", в этом доме проживал всемирно известный писатель Александр Куприн ("Гранатовый браслет", "Олеся") – добавила депутат.

Дом специально доводили до аварийного состояния и не реставрировали, и вот теперь город может окончательно потерять его, считает общественница.

"На месте памятника планируют построить административное здание неопределенной этажности. Направила запрос в соответствующие органы и заявление о преступлении в правоохранительные органы" - написала Терещенко Ескина.

Ответственный владелец здания должен был бы отреставрировать ее в соответствии с оригинальным проектом, с восстановлением утерянных элементов, а не сносить с дальнейшим возведением очередного офиса, - считает она.

Свой пост активистка дополнила фотографиями, на которых виден снос второго и третьего этажей, произведенный 17-18 ноября 2016 года.

Напомним, ранее ожесточенные споры вызвало строительство в исторической части города – возле Андреевского спуска.