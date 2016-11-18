В центре Киева сносят дом известного писателя Куприна

На улице Михайловской, 10 коммунальщики сносят дом конца XIX века, в котором ранее проживал известный писатель.
"SOS! Вниманию киевлян и СМИ. Очередное преступное варварство в самом сердце города: сносят памятник – дом известного архитектора Н.Казанского, в котором жил писатель Александр Куприн по улице Михайловской 10, уничтожают исторический Киев!" - написала она на своей странице в Facebook.
По словам активистки, противозаконный снос начался под покровом темноты. Несмотря на это, жители окрестных домов не остались равнодушными, и вышли на улицу. Депутат поблагодарила их за присланные фото.
"Скажите, а что – этот дом в Минкульте уже успели исключить из реестра, или завтра они скажут, что он упал сам?" - поинтересовалась она.
Позже выяснилось, что официального статуса объекта культурного наследия построенный в эклектическом стиле дом якобы не имеет.
"И это не удивительно, ведь 90% объектов культурного наследия, которые в советское время были памятниками культуры, в независимой Украине из-за безответственности соответствующих органов оказались уже без этого статуса" - возмутилась общественница.
Но от решения чиновников такие объекты менее ценными для истории не стали, - считает она.
"Историческое значение дома огромно: в нем находились редакции первых украинских изданий, выходивших в январе 1906 г. – журнала "Нова громада" и газеты "Громадська думка", в этом доме проживал всемирно известный писатель Александр Куприн ("Гранатовый браслет", "Олеся") – добавила депутат.
Дом специально доводили до аварийного состояния и не реставрировали, и вот теперь город может окончательно потерять его, считает общественница.
"На месте памятника планируют построить административное здание неопределенной этажности. Направила запрос в соответствующие органы и заявление о преступлении в правоохранительные органы" - написала Терещенко Ескина.
Ответственный владелец здания должен был бы отреставрировать ее в соответствии с оригинальным проектом, с восстановлением утерянных элементов, а не сносить с дальнейшим возведением очередного офиса, - считает она.
Свой пост активистка дополнила фотографиями, на которых виден снос второго и третьего этажей, произведенный 17-18 ноября 2016 года.
Напомним, ранее ожесточенные споры вызвало строительство в исторической части города – возле Андреевского спуска.ZN.UA