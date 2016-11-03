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В 2017 году в Украине впервые пройдет престижный съезд OPERA EUROPA

3 ноября в 16:09

Конференция "Искусство объединяет" пройдет в Киеве с 18 по 20 мая.

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Конференция OPERA EUROPA впервые пройдет в Украине
Весной 2017-го Киев будет принимать один из самых престижных форумов, который организовывает крупнейшая оперная ассоциация мира OPERA EUROPA. В рамках форума – конференция по актуальным проблемам музыкальной театральной сферы и около 500 представителей известных оперных театров, сообщила ZN.UA директор-распорядитель Киевской Национальной оперетты Елена Циба.

Конференция по актуальным вопросам творческой жизни и творческого менеджмента "Искусство объединяет" пройдет с 18 по 20 мая.

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Одно из направлений деятельности ассоциации – международные конференции, которые собирают цвет музыкального театрального мира. Такие конференции проходят в разных странах, но цель зачастую одна – утверждение оперы как современного искусства. На сегодняшний день OPERA EUROPA объединяет 166 театров. С украинской стороны конференцию инициирует Киевский национальный театр оперетты.

Подробнее о событии читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги конференция опера Киев искусство музыка
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