В 2017 году в Украине впервые пройдет престижный съезд OPERA EUROPA

Конференция "Искусство объединяет" пройдет в Киеве с 18 по 20 мая.
Конференция по актуальным вопросам творческой жизни и творческого менеджмента "Искусство объединяет" пройдет с 18 по 20 мая.
Одно из направлений деятельности ассоциации – международные конференции, которые собирают цвет музыкального театрального мира. Такие конференции проходят в разных странах, но цель зачастую одна – утверждение оперы как современного искусства. На сегодняшний день OPERA EUROPA объединяет 166 театров. С украинской стороны конференцию инициирует Киевский национальный театр оперетты.
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