В 2016 году в отечественный прокат вышло 30 украинских лент

Окупились в прокате только три фильма из 30.
Самым прибыльным фильмом 2016 года стала лента "8 лучших свиданий" Марюса Вайсберга. Имея бюджет 1 млн долл., она собрала 7,4 млн долл. в СНГ. Ленту снимала студия "Квартал 95", которая до сих пор создавала полнометражные фильмы исключительно в сотрудничестве с Россией. А первым их "полностью украинским" фильмом станет комедия "Слуга народа 2". Ее прокат стартовал 24 декабря. Поскольку продукция студии, как правило, окупается, можно ожидать, что и эта картина станет коммерчески успешной.
Еще одной лентой, которая вышла в 0, стала комедия Любомира Левицкого #SELFIEPARTY. По словам режиссера, бюджет ленты составил 2,15 млн грн. Сборы — 5 млн грн. И еще 1 млн грн. принес продакт плейсмент. Остальные 27 украинских премьер 2016-го далеки от того, чтобы окупиться в прокате.
Подробнее о кассовые сборы украинских фильмов читайте в статье Антона Филатова "Украинское кино: количество и окупаемость" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA