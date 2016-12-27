Утерянную в годы Второй Мировой античную статую из музея Берлина обнаружили в Эрмитаже

В 1946 году экспонат был внесен в инвентарь как французская скульптура 17 века.

Пропавшую в Берлине скульптуру обнаружили в Санкт-Петербурге blog.apltravel.ua

Античная скульптура "Виктория Кальватоне", которая до 1939 года хранилась в Берлине и в годы Второй Мировой войны была утеряна, в ходе научных исследования была обнаружена в фондах Эрмитажа в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба музея.

"Об этом сообщает статья в предоставленном Фонду прусского культурного наследия научном журнале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В статье говорится, что статуя Виктории при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура 17 века. Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, и совсем недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру", - говорится в сообщении.

В результате работы с архивными материалами и на основании технико-технологической экспертизы российским специалистам удалось определить происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина.

После установления полной информации, Эрмитаж и немецкие коллеги договорились о совместном исследовании скульптуры.

Скульптура "Виктория Кальватоне" была найдена в 1836 году вблизи Кальватоне в Италии, в Ломбардии, на границе провинций Кремона и Мантуя. В декабре 1841 года директор картинной галереи Густав Фридрих Ваген приобрел коллекцию скульптур для Королевского музея в Берлине, куда она поступила весной 1842 года.