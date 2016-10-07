Ушла из жизни жена министра культуры Украины Оксана Батько-Нищук

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Оксана Батько-Нищук была актрисой театра имени И. Франко.

Оксана Батько-Нищук умерла в возрасте 43 лет

В ночь на пятницу, 7 октября, в возрасте 43 лет ушла из жизни Оксана Батько-Нищук, актриса театра имени И. Франко, жена министра культуры Украины Евгения Нищука . Об этом на своей странице на Facebook сообщил сам Нищук.

"Сегодня во сне не стало матери моего сына, чрезвычайно талантливой актрисы, моей жены, родной души, Оксаны Батько-Нищук. Очень искреннего человека, который так сильно любил людей… Который чутко и близко к себе воспринимал мир вокруг и из-за такой любви становился уязвимым", написал он.

Заслуженная артистка Украины Оксана Батько-Нищук была актрисой киевского театра имени И. Франко. Она родилась 27 сентября 1973 года, закончила факультет театрального искусства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого. Среди наиболее выдающихся работ актрисы Мавка из "Лесной песни" Леси Украинки, Ирина - "Три сестры" А. Чехова, Рене - "Маркиза де Сад" Юкио Мисимы, Мавра - "Брат Чичиков" по Н. Гоголю, Корделия - "Король Лир" У. Шекспира и многие другие.