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Ушла из жизни жена министра культуры Украины Оксана Батько-Нищук

7 октября в 12:00

Оксана Батько-Нищук была актрисой театра имени И. Франко.

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Оксана Батько-Нищук умерла в возрасте 43 лет
В ночь на пятницу, 7 октября, в возрасте 43 лет ушла из жизни Оксана Батько-Нищук, актриса театра имени И. Франко, жена министра культуры Украины Евгения Нищука. Об этом на своей странице на Facebook сообщил сам Нищук.

"Сегодня во сне не стало матери моего сына, чрезвычайно талантливой актрисы, моей жены, родной души, Оксаны Батько-Нищук. Очень искреннего человека, который так сильно любил людей… Который чутко и близко к себе воспринимал мир вокруг и из-за такой любви становился уязвимым", написал он.

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Заслуженная артистка Украины Оксана Батько-Нищук была актрисой киевского театра имени И. Франко. Она родилась 27 сентября 1973 года, закончила факультет театрального искусства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого. Среди наиболее выдающихся работ актрисы Мавка из "Лесной песни" Леси Украинки, Ирина - "Три сестры" А. Чехова, Рене - "Маркиза де Сад" Юкио Мисимы, Мавра - "Брат Чичиков" по Н. Гоголю, Корделия - "Король Лир" У. Шекспира и многие другие.

По материалам: ZN.UA
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Тэги актриса театр Украина министр
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