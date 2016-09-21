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Ушел из жизни режиссер "Восьмой мили" Кертис Хэнсон

21 сентября в 11:13

Режиссер умер от естественных причин.

кертис хэнсон
Кертис Хэнсон скончался в возрасте 71 года
Режиссер Кертис Хэнсон скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года, сообщает The Guardian.

Как заявили представители полиции Лос-Анджелеса, смерть режиссера наступила в результате естественных причин, до этого он страдал от болезни Альцгеймера.

Режиссерскую работу Хэнсон начал в 1994 году с фильма "Дикая река" с Мэрил Стрип и Кевином Бейконом, но успех пришел к нему три года спустя, после того, как режиссер снял фильм "Секреты Лос-Анджелеса", в котором сыграли Гай Пирс, Рассел Кроу, Кевин Спейси и Ким Бесингер.

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Хэнсон также известен работой над картиной "Восьмая миля".

В конце января ушел из жизни музыкант Колин Вирнкоумб.

По материалам: ZN.UA
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Тэги режиссер фильм
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