Ушел из жизни режиссер "Восьмой мили" Кертис Хэнсон

Режиссер умер от естественных причин.

Кертис Хэнсон скончался в возрасте 71 года

Режиссер Кертис Хэнсон скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года, сообщает The Guardian

Как заявили представители полиции Лос-Анджелеса, смерть режиссера наступила в результате естественных причин, до этого он страдал от болезни Альцгеймера.

Режиссерскую работу Хэнсон начал в 1994 году с фильма "Дикая река" с Мэрил Стрип и Кевином Бейконом, но успех пришел к нему три года спустя, после того, как режиссер снял фильм "Секреты Лос-Анджелеса", в котором сыграли Гай Пирс, Рассел Кроу, Кевин Спейси и Ким Бесингер.

Хэнсон также известен работой над картиной "Восьмая миля".

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