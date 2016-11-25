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Ушел из жизни режиссер Михаил Юзовский

25 ноября в 15:01

Режиссер снял такие фильмы, как "Тайна железной двери", "Там, на неведомых дорожках…", "После дождичка, в четверг…".

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Михаил Юзовский умер на 77 году жизни
В Москве на 77 году жизни скончался кинорежиссер Михаил Юзовский, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причины смерти режиссер не называются.

Юзовский родился в Москве 5 мая 1940 года. Режиссер  снял такие фильмы-сказки, как "Тайна железной двери", "Там, на неведомых дорожках…", "После дождичка, в четверг…", "Раз, два — горе не беда!", "Маша и звери". Он  также создал более 30 сюжетов для детского киножурнала "Ералаш".

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Юзовский также был создателем комикса "Кошкин дом" по мотивам пьесы Самуила Маршака и автором книг "После дождичка, в четверг" и "Раз, два, горе – не беда!".

По материалам: ZN.UA
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