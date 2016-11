Ушел из жизни певец Леон Рассел

Музыкант работал в жанрах кантри, фолк и блюз.

Леон Рассел умер в возрасте 74 лет

Американский певец Леон Рассел ушел из жизни в возрасте 74 лет. Жена музыканта заявила о том, что он умер во сне, сообщается на сайте Рассела.

Музыкант работал в жанрах кантри, фолк и блюз на протяжении 50 лет. В 2009 году Рассел записал альбом с Элтоном Джоном, который назвал музыканта своим кумиром.

Расселл родился в 1942 году в Оклахоме, с детства играл на фортепиано и трубе. В 1960-х работал студийным музыкантом с коллективами The Ronettes, Crystals и The Righteous Brothers. В студии он аккомпанировал, в частности, Джорджу Харрисону и Фрэнку Синатре. В записи его пластинки Leon Russell, вышедшей в 1970 году, принимали участие Джо Кокер, Стив Уинвуд, Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Чарли Уоттс, Билл Уаймэн и Ринго Старр, а в 1971-м на Leon Russell & The Shelter People появились Боб Дилан и Дэйв Мэйсон. В 2011 году он был введен в Зал славы рока и Зал славы рок-н-ролла.