За несколько недель до смерти певец выпустил свой последний альбом.

Леонард Коэн скончался в возрасте 83 лет

10 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный канадский певец Леонард Коэн . За несколько недель до смерти музыкант выпустил свой последний альбом You Want It Darker, который посвятил теме прощания.

Леонард Коэн родился в 1934 году в Монреале, а в середине 1960-х годов переехал в США, где началась его карьера музыканта. Коэн введен в "Канадский музыкальный зал славы", а в 2008 году был включен в Зал славы рок-н-ролла. Музыканта часто ставят в один ряд с Бобом Диланом, а его музыка и поэзия оказали влияние на многих поэтов-песенников и певцов.

ZN.UA вспоминает лучшие песни музыканта.