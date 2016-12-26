Ушел из жизни Джордж Майкл: Лучшие песни легендарного музыканта

Дебютный альбом музыканта был продан тиражом более 20 миллионов копий.

Джордж Майкл был обладателем двух премий "Грэмми" Кинопоиск

Британский певец Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) скончался 25 декабря в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности. Он стал известен благодаря участию в группе Wham!, c которой записал знаменитую песню Last Christmas. Позже музыкант начал сольную карьеру, а его дебютный альбом Faith был продан тиражом более 20 миллионов копий.

Музыкант был обладателем двух премий "Грэмми" и стал одной из икон поп-музыки. ZN.UA собрало лучшие песни великого исполнителя.