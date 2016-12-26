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Ушел из жизни Джордж Майкл: Лучшие песни легендарного музыканта

26 декабря в 12:25

Дебютный альбом музыканта был продан тиражом более 20 миллионов копий.

джордж майкл
Джордж Майкл был обладателем двух премий "Грэмми"
Кинопоиск
Британский певец Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) скончался 25 декабря в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности. Он стал известен благодаря участию в группе  Wham!, c которой записал знаменитую песню Last Christmas. Позже музыкант начал сольную карьеру, а его дебютный альбом Faith был продан тиражом более 20 миллионов копий.

Музыкант был обладателем двух премий "Грэмми" и стал одной из икон поп-музыки. ZN.UA собрало лучшие песни великого исполнителя.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги песня музыкант альбом музыка
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