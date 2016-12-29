Ушел из жизни автор песни "Мужчина и женщина" Пьер Бару

Смерть Бару наступила в результате инфаркта.
Смерть актера наступила в результате инфаркта.
Бару стал известен благодаря песне "Мужчина и женщина", которую он написал для одноименного фильма режиссера Клода Лелуша. Композитор также снялся в этой ленте. Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и две премии "Оскар".
Бару также сыграл в фильмах Лелуша "Смелость любить", "Девушка и ружья", "Бывают дни… Бывают ночи" и "Великие мгновения". Он стал соавтором песен La Bicyclette и Pluie, которые исполнял французский шансонье и актер Ив Монтан.