Universal начала работу над спин-оффом "Форсажа" - СМИ

Фильм расскажет о героях Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.
Проект пока находится на ранней стадии разработки, но создатели фильма уже пришли к согласию по поводу его концепции. Предполагается, что сценарий картины напишет Крис Морган. Лента расскажет о том, как специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Деккардом Шоу (Джейсон Стэйтем) в борьбе с общим противником.
Ранее Вин Дизель заявил о том, что у "Форсажа" появятся приквелы и спин-оффы. По его словам, команда уже начала работу над ними и прописала сюжетные линии для некоторых персонажей.
Для Universal киносерия "Форсаж" — самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.ZN.UA