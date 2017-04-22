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Universal начала работу над спин-оффом "Форсажа" - СМИ

22 апреля в 16:59

Фильм расскажет о героях Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.

форсаж
Главными героями нового фильма будут персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема
Кинопоиск
Студия Universal  начала работу над спин-оффом "Форсажа", главными героями которого станут персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема, сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, но создатели фильма уже пришли к согласию по поводу его концепции. Предполагается, что сценарий картины напишет Крис Морган. Лента расскажет о том, как специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Деккардом Шоу (Джейсон Стэйтем) в борьбе с общим противником.

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Ранее Вин Дизель заявил о том, что у "Форсажа" появятся приквелы и спин-оффы. По его словам, команда уже начала работу над ними и прописала сюжетные линии для некоторых персонажей.

Для Universal киносерия "Форсаж" — самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм кино Форсаж
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