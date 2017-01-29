Умерла знаменитая французская актриса Эмманюэль Рива

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Исполнительнице главной женской роли в фильме Ханеке "Любовь" было 89 лет.

89-ти летняя актриса умерла от рака titrespresse.com

Известная французская актриса, исполнительница главной роли в фильме "" Эмманюэль Рива скончалась от рака в возрасте 89 лет, сообщает The Guardian

Полетт Жермена Рива, известная как Эмманюэль Рива, родилась в Лотарингии, регионе на северо-востоке Франции. В 1953 году, в возрасте 26 лет, она приехала в Париж в надежде стать актрисой.

В 1959 году она получила главную роль в фильме Алана Рене "Хиросима, моя любовь". Историю любви французской актрисы и японского архитектора называли "самым важным фильмом с момента окончания войны, первым современным фильмом звукового кино".

После него Рива продолжала работать с ведущими молодыми режиссерами Франции, в том числе с Джилло Понтекорво – над "Капо" (1959 год), Жан-Пьером Мельвиллем – над "Леоном Мореном, священником" (1961 год), Жоржем Франжю – над "Терезой Дескейру" (1962 год). Этот фильм принес ей престижную награду Венецианского кинофестиваля - Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Актриса была верна серьезному кинематографу и театру на протяжении всей своей карьеры. Она снялась в одной из частей знаменитой трилогии польского режиссера и кинодраматурга Кшиштофа Кесьлёвского "Три цвета" - "Три цвета: Синий" (1993 год) и "Каникулах на море" (2011 год) французской актрисы и режиссера Жюли Дельпи.

Однако настоящая слава пришла к ней в 2012 году, в возрасте 85 лет, после роли пожилой учительницы музыки Энн в картине Михаэля Ханеке "Любовь". Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и был принят критиками как шедевр современного киноискусства.

В 2013 году актерский дуэт с Жаном-Луи Трентиньяном в "Любви" принес ей награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшую женскую роль. В том же году она была номинирована на "Оскар" и получила главную кинематографическую награду Франции - премию "Сезар" за лучшую женскую роль.

""Любовь" - такой замечательный, изумительный, экстраординарный подарок. Я не могу сказать вам, насколько я счастлива. Абсолютно счастлива. Все это похоже на сказку", - в одном из интервью 2012 года призналась актриса.

Эманнюэль Рива старалась не афишировать свою болезнь и сохранять бодрость духа до последнего.