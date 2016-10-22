Умерла народная артистка Украины Валерия Заклунная

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Причина смерти 74-летней артистки пока неизвестна.

Валерия Заклунная умерла в возрасте 74 лет Facebook/Театр Лесі Українки

"В Театр им. Леси Украинки снова пришла беда. Ушла из жизни великая актриса, которая проработала на наших подмостках более 50 лет, - ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛОВНА ЗАКЛУННАЯ", - говорится на странице Национального театра русской драмы им.Леси Украинки в Facebook.

Прощание с актрисой состоится 25 октября с 11 до 13:00 в помещении Театра русской драмы.

Валерия Заклунная родилась 15 августа 1942 года в Сталинграде. Окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ (г. Москва) в 1966 году. В театре им. Леси Украинки работала с 1966 года.

Актриса отмечена многими наградами - ей присуждена золотая медаль им. Довженко (1978) и государственной премии СССР (1979 - за роль Катерины Дерюгиной в дилогии "Любовь земная" и "Судьба"), а также Государственная премия УССР им. Шевченко (1975 - за роль Стефы Коцюмбас в фильме "До последней минуты"). В 2012 году Заклунной присвоено звание Героя Украины.