Умер семикратный лауреат "Грэмми" Эл Джерро

Певец скончался в больнице в кругу семьи и друзей.

Легендарный Эл Джерро скончался на 76-м году жизни wikimedia.org

Американский джазовый исполнитель Эл Джерро скончался в воскресенье, 12 февраля, на 76-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба музыканта на его официальной странице в Facebook, он умер в больнице в кругу родных и друзей.

Причины смерти не уточняются, однако, по данным TMZ, у Джарро были проблемы с сердцем.

Эл Джарро – семикратный обладатель премии "Грэмми" в номинация джаз, R&B и поп-музыка. В 2001 году он удостоился звезды на "Алее славы" в Голливуде.

Дебютная пластинка Джарро увидела свет в 1975 году, всего исполнитель выпустил более 20 студийных и концертных альбомов. В 1987 году он записал саундтрек к телесериалу "Детективное агентство "Лунный свет", в котором главные роли исполняли Брюс Уиллис и Сибилл Шэперд.

Эл Джарро был хэдлайнером фестиваля Jazz in Kiev в 2008 году.