Умер польский режиссер Анджей Вайда

Обстоятельства смерти 90-летнего режиссера не называются.

Вайда активно поддерживал Украину в ее борьбе за свободу и демократию wikimedia.org

Известный польский кино- и театральный режиссерскончался вечером в воскресенье, 9 октября, сообщает Gazeta Wyborca.

Обстоятельства кончины 90-летнего режиссера не приводятся, дата похорон также еще не названа.

Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года в городе Сувалки на севере Польши. Его отец попал в советский плен в 1939 году и вместе с тысячами других польских офицеров был расстрелян НКВД. Эту тема Вайда поднял в фильме "Катынь" 2007 года.

Всего Вайда снял более 50 художественных фильмов, среди которых "Канал", "Пепел и алмаз", "Все на продажу", "Пилат и другие", "Человек из мрамора", "Человек из железа", "Без анестезии", "Барышни из Вилько", "Дантон", "Бесы", "Пан Тадеуш", "Валенса: человек из надежды" и другие.

Творчество режиссера отмечено премиями международных кинофестивалей, в частности, Вайда является обладателем премий "Сезар" и "Феликс". В 2000 году польскому режиссеру вручили "Оскар" за заслуги в кинематографе.

Вайда занимал активную политическую позицию: был членом "Солидарности" с 1981 года, избирался в Сейм Польши. В марте 2014 года, когда началась российская интервенция в Украину, вместе с рядом деятелей польской культуры Кшиштофом Занусси, Ежи Гоффманом, Эвой Шикульской и другими выступил в поддержку украинского народа, а в августе 2015 года – резко осудил приговор, который российский суд вынес украинскому режиссеру Олегу Сенцову.