Умер клоун Олег Попов

"Солнечному клоуну" было 86 лет.

"Солнечный клоун" и главный конкурент Юрия Никулина в советском цирке скончался на 87-м году жизни wikimedia.org

Клоун Олег Поповна 87-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на российского дрессировщика Эдгарда Запашного.

"Олег Попов скончался. Мне только что позвонил гендиректор "Росгосцирка" Дмитрий Иванов и сообщил об этом", – сообщил Запашный журналистам вечером в среду, 2 ноября.

Обстоятельства и причины смерти "Солнечного клоуна" пока не раскрываются.

Олег Попов родился в 1930 году в Одинцово Московской области. В 1950 году начал работать в цирке эквилибристом. Всесоюзная известность к нему пришла после создания образа "Солнечного клоуна", в котором он выступал с 1960-х в Большом московском государственном цирке. В 1991 году выехал в Германию, где работал в цирке Эглофштайна под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс".

В 1969 году получил звание народного артиста СССР. Сыграл самого себя в кинофильмах "Арена смелых", "Последний жулик", "Приключения желтого чемоданчика", "Синяя птица" и других.