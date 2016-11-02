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Умер клоун Олег Попов

2 ноября в 22:44

"Солнечному клоуну" было 86 лет.

Олег Попов
"Солнечный клоун" и главный конкурент Юрия Никулина в советском цирке скончался на 87-м году жизни
wikimedia.org
Клоун Олег Попов скончался на 87-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на российского дрессировщика Эдгарда Запашного.

"Олег Попов скончался. Мне только что позвонил гендиректор "Росгосцирка" Дмитрий Иванов и сообщил об этом", – сообщил Запашный журналистам вечером в среду, 2 ноября.

Обстоятельства и причины смерти "Солнечного клоуна" пока не раскрываются.

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Олег Попов родился в 1930 году в Одинцово Московской области. В 1950 году начал работать в цирке эквилибристом. Всесоюзная известность к нему пришла после создания образа "Солнечного клоуна", в котором он выступал с 1960-х в Большом московском государственном цирке. В 1991 году выехал в Германию, где работал в цирке Эглофштайна под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс".

В 1969 году получил звание народного артиста СССР. Сыграл самого себя в кинофильмах "Арена смелых", "Последний жулик", "Приключения желтого чемоданчика", "Синяя птица" и других.

По материалам: ТАСС
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Тэги некролог цирк клоун
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1 комментарий
  • Gromadyanyn Вчера, 23:52 Назавжди запам"ятаю неймовірне закінчення виступу Попова у Кієві у середені 80-х, як він "згортав" світло навколо квітки і як бережно клав її у кошик. Якщо не помиляюся, то була троянда.Він розчулив усіх присутніх. Хотілось би і йому подарувати... Шкода, що такі актори нас залишають... Ответить Цитировать Пожаловаться
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