Умер известный украинский поэт Борис Олийнык

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Поэту было 82 года, перед смертью он страдал от продолжительной болезни.

Умер известный украинский поэт Facebook/Mykhajlo Masliy

В воскресенье, 30 апреля, на 82-м году жизни умер украинский поэт, переводчик, действительный член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, сообщил Михаил Маслий.

Поэт умер утром, в 11:45, после тяжелой болезни.

"Борис Олийнык: "Я тем уже горжусь, что украинец сроду ..." 30 апреля в 11:00 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык. Однажды он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олийнык доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит при его жизни и что будет после него", - подчеркнул Маслий.

Борис Олийнык родился 22 октября 1935 в Зачепиловке Новосанжарского района Харьковской области (теперь Полтавская область).

Публиковаться поэт начал еще в школе. После окончания десятилетки в 1953 году поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, который окончил в 1958 году.

В 1958 году Олийнык работал заведующим отделом республиканской газеты "Молодежь Украины". С 1962 по 1973 год - в журнале "Ранок", где прошел путь от простого корреспондента до главного редактора. Был заместителем главного редактора журнала "Днипро" и старшим редактором издательства "Днипро". С 1971 по 1974 год работал заместителем председателя правления Союза писателей Украины. В 1999 году возглавлял Комитет по Государственным премиям Украины имени Т. Г. Шевченко в области литературы, журналистики и искусства при Совете Министров Украины. В 2010 году возглавил Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1992 году Олийнык был избран народным депутатом Верховной Рады Украины 12-го (1-го) созыва. До 2006 года Олийнык занимался депутатской деятельностью.

В 1987 году он был избран действительным членом Международной славянской академии. С 1990 года Олийнык был действительным членом Национальной Академии Наук Украины. Почетный академик Академии искусств Украины. Член правления Национального союза краеведов Украины. В 2005 году Борис Олийнык получил звание Героя Украины.