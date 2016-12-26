Топ Новости
<
>

Умер британский певец Джордж Майкл

26 декабря в 01:55

Певец скончался  у себя дома в Оксфордшире.

Джордж Майкл
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Wikimedia commons
Британский певец, поэт и композитор Джордж Майкл скончался 25 декабря в возрасте 53 лет, сообщает BBC.

По информации издания, полиция не видит в смерти певца "никаких подозрительных обстоятельств". Исполнитель скончался "мирно в своем доме" в Оксфордшире.

О причинах смерти не сообщается.

Семья Джорджа Майкла пока что не намерена давать комментарии прессе.

Читайте также: Ушел из жизни певец Леон Рассел

Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне в 1963 году. Известность получил в середине 1980-х как вокалист группы Wham! В 1986 году начал сольную карьеру, за вермя которой было продано более 100 милионов его записей.

Майкл – обладатель двух премий "Грэмми" за дебютный сольный альбом Faith (1987) и за песню I Knew You Were Waiting (For Me), записанную дуэтом с Аретой Франклин в 1986 году.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Джордж Майкл некролог
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 27.44
Последние новости