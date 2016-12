Умер британский певец Джордж Майкл

Певец скончался у себя дома в Оксфордшире.

Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет Wikimedia commons

Британский певец, поэт и композиторскончался 25 декабря в возрасте 53 лет, сообщает BBC

По информации издания, полиция не видит в смерти певца "никаких подозрительных обстоятельств". Исполнитель скончался "мирно в своем доме" в Оксфордшире.

О причинах смерти не сообщается.

Семья Джорджа Майкла пока что не намерена давать комментарии прессе.

Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне в 1963 году. Известность получил в середине 1980-х как вокалист группы Wham! В 1986 году начал сольную карьеру, за вермя которой было продано более 100 милионов его записей.

Майкл – обладатель двух премий "Грэмми" за дебютный сольный альбом Faith (1987) и за песню I Knew You Were Waiting (For Me), записанную дуэтом с Аретой Франклин в 1986 году.