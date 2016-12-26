Умер британский певец Джордж Майкл

Певец скончался у себя дома в Оксфордшире.
По информации издания, полиция не видит в смерти певца "никаких подозрительных обстоятельств". Исполнитель скончался "мирно в своем доме" в Оксфордшире.
О причинах смерти не сообщается.
Семья Джорджа Майкла пока что не намерена давать комментарии прессе.
Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне в 1963 году. Известность получил в середине 1980-х как вокалист группы Wham! В 1986 году начал сольную карьеру, за вермя которой было продано более 100 милионов его записей.
Майкл – обладатель двух премий "Грэмми" за дебютный сольный альбом Faith (1987) и за песню I Knew You Were Waiting (For Me), записанную дуэтом с Аретой Франклин в 1986 году.ZN.UA