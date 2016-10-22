"Ульти-шах и ульти-мат": Михаил Ефремов представил новое стихотворение о Путине

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Стихотворение, прочитанное Ефремовым, было написано российским поэтом Андреем Орловым, известным под псевдонимом Орлуша.

Михаил Ефремов представил новое стихотворение Кинопоиск

Российский актер Михаил Ефремов представил номер "Ульти-шах и ульти-мат", в котором в сатирической форме рассказывается об ультиматумах, которые президент РФ Владимир Путин поставил Западу.

Стихотворение, прочитанное Ефремовым, было написано российским поэтом Андреем Орловым, известным под псевдонимом Орлуша, на мотив известного детского произведения Самуила Маршака про рассеянного с улицы Бассейной.

Концерт под названием "Господин Хороший" прошел в московском Crocus City Hall 20 октября. Ефремов читал эти стихи на сцене, будучи одетым в белую смирительную рубашку и с наполеоновской треуголкой на голове.

Ранее Орлуша опубликовал данное стихотворение в Facebook под названием "Вот, какой рассеянный президент Рассеи, н*х!"

Поэт объяснил, что стихотворение написано для прочтения актером Михаилом Ефремовым, который будет читать его "со сковородой на голове, в перчатках на пятках, с руками, просунутыми в штанины брюк".

Актер Михаил Ефремов был включен Министерством культуры Украины в "белый список" деятелей культуры, выразивших поддержку Украине в борьбе с агрессором.