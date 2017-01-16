Топ Новости
<
>

Украинско-немецкий фильм о Донбассе будет показан на Берлинале

16 января в 14:18

Карина "Школа №3" попала в программу Generation 14+.

33
"Школа №3" будет показана на Берлинале
cultprostir.ua
Берлинский международный кинофестиваль огласил программу, в которую был отобран украинско-немецкий фильм "Школа №3", сообщается на сайте фестиваля.

Картина будет показана в программе Generation 14+, в которую отбирают фильмы о детях и подростках. Показ картины состоится 15 февраля.

Герои фильма – 13 подростков из школы №3 в Николаевке, что в Донбассе – рассказывают о своих надеждах и страхах. Фильм "Школа №3" является киноверсией спектакля "Николаевка", созданной "Театром переселенца". Режиссерами спектакля "Николаевка" были Наталья Ворожбит и Георг Жено.

Читайте также: В 2017 году на экраны выйдут фильмы о Джамале и Дзидзьо

Ранее сообщалось о том, что картина Филиппа Сотниченко под названием "Сын" в феврале прошлого года представляла Украину на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм Украина кино
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Последние новости