Украинско-немецкий фильм о Донбассе будет показан на Берлинале

Карина "Школа №3" попала в программу Generation 14+.

"Школа №3" будет показана на Берлинале cultprostir.ua

Картина будет показана в программе Generation 14+, в которую отбирают фильмы о детях и подростках. Показ картины состоится 15 февраля.

Герои фильма – 13 подростков из школы №3 в Николаевке, что в Донбассе – рассказывают о своих надеждах и страхах. Фильм "Школа №3" является киноверсией спектакля "Николаевка", созданной "Театром переселенца". Режиссерами спектакля "Николаевка" были Наталья Ворожбит и Георг Жено.

Ранее сообщалось о том, что картина Филиппа Сотниченко под названием "Сын" в феврале прошлого года представляла Украину на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране.