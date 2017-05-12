Топ Новости
<
>

Определена очередность выступлений финалистов Евровидения

12 мая в 08:48


 Украинский участник выступит в финале Евровидения под номером 22.

Евровидение1
Стало известно, в каком порядке выступят конкурсанты
Eurovision.tv
Организаторы "Евровидения-2017" провели жеребьевку и определили поочередность выступлений в финале конкурса.

Как пишет "УНИАН", представители 26 стран выступят в следующем порядке: 1. Израиль  2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия  10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия  15. Греция 16. Испания 17. Норвегия  18. Великобритания 19. Кипр  20. Румыния 21. Германия  22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.

Читайте также: "Евровидение" в Украине: хроника

Напомним, накануне состоялись полуфинальные выступления участников конкурса. 

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: УНИАН
Читайте также
Тэги конкурс Евровидение Украина жеребьевка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...