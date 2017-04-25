Украинский театральный фестиваль "Мельпомена Таврии" объединит 11 стран

На открытии фестиваля будет показан спектакль "Ричард III" театра имени Ивана Франко.

Откроет фестиваль спектакль "Ричард III" с Богданом Бенюком в главной роли Василий Артюшенко, ZN.UA

С 19 по 27 мая в Херсоне состоится XIX Международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии" , гостями и участниками которого станут театры Украины, Польши, Грузии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Турции, Беларуси, Армении, Литвы.

Откроет театральный марафон Киевский Национальный театр имени Ивана Франко трагедией Уильяма Шекспира "Ричард III" с Богданом Бенюком в главной роли. Этот спектакль поставил грузинский режиссер Автандил Варсимашвили. На фестивале также можно будет увидеть еще один спектакль этого режиссера – постановку Театра имени А.Грибоедова (Тбилиси) по пьесе "Ревизор" Николая Гоголя.

"Нынешний лозунг фестиваля "Театры мира за мир!", в рамках форума будем также отмечать день Европы. В театральном сквере на протяжении "Мельпомены" будет развернут большой европейский городок, где будет работать грин-зона. Будут чтения новых пьес, презентации книг, мастер-классы, концерты. В этом году много театров, которые впервые приобщились к украинскому фестивалю, а именно турецкий театр "3.2.1.", театр Амазгаин из Еревана, Театр движения и пантомимы Nikoli из Кракова. В течение девяти фестивальных дней на "Мельпомене Таврии" будет сыграно 34 спектакля", - рассказал идеолог и организатор фестиваля Александр Книга.

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