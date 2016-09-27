Украинский перевод восьмой книги о Гарри Поттере выйдет 30 сентября

Украинский перевод выйдет раньше российского и польского.

Главным героем новой книги станет сын Гарри Поттера Кинопоиск

Украинский перевод книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" , которая стала восьмой частью серии романов о приключениях мальчика-волшебника, выйдет уже в эту пятницу, 30 сентября, сообщается на странице издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" на Facebook.

Украинский перевод новой части "Гарри Поттера" снова станет первым и выйдет раньше российского и польского. Переводчиком книги выступил Виктор Морозов, который переводил и другие книги о мальчике-волшебнике.

В Британии книга вышла в продажу 31 июля. События в книге происходят спустя 19 лет после окончания оригинальной серии. Теперь Гарри женат на Джинни, сестре своего лучшего друга Рона Уизли. Центральным героем пьесы стал подросток Албус Северус Поттер, второй сын Гарри. На его долю выпала "тяжелая ноша" семейного наследия.

Выход в свет книги и спектакля был приурочен к отмечаемому 31 июля 51-му дню рождения Роулинг, также 36 лет исполняется самому Гарри Поттеру.

Роулинг также выступила в роли автора сценария спин-оффа фильмов о Гарри Поттере"Фантастические звери и места их обитания", премьера которого состоится в ноябре 2016 года.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.