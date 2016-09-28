Украинские кинематографисты снимают в Киеве комедию "Ржака"

В Киеве идут съемки кинопроекта, который стал одним из финалистов седьмого конкурса проектов Госкино Украины.

Кинокомпания "Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и при участии Национальной киностудии им. Довженко снимают фильм "Ржака".

Корреспондент ZN.UA Василий Артюшенко подготовил фоторепортаж со съемочной площадки.

Кинопроект стал одним из финалистов седьмого конкурса проектов Госкино Украины. Автор сценария и режиссер-постановщик — Дмитрий Томашпольский.

По сюжету киноленты, герою - режиссеру артхаусных фильмов - приходится снимать комедию, рассчитывая только на участие в ней клоуна-неудачника и больной клоунессы. Жизнь киношника зависит от того, рассмешит ли его творение 12 специально подобранных экспертов.

Бюджет ленты "Ржака" — 20 млн грн. Половину бюджета предоставляет государство.