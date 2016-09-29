Украинские историки воссоздали рабочее место Михаила Грушевского

В Киеве открылась экспозиция, посвященная 150-летию со дня рождения Грушевского.

В Музее истории Украинской революции 1917-1921гг 28 сентября открыли блок экспозиции "Рабочее место главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского". Для экспозиции были подобраны музейные предметы из фондов Национального музея истории Украины и некоторые экспонаты из фонда им. Ольжича. Это мебель начала ХХ века (письменный стол, кресло, этажерка), канцелярские принадлежности, настольная лампа, очки и др.

А главное — на столе лежит официальное издание УЦР "Вісті з Української Центральної Ради" и экземпляр альманаха "Свободный союз" - издания, которое возглавлял Грушевский.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Михаила Грушевского (1866-1934) — главы первого украинского парламента.