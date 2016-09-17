Украина вернула Нидерландам найденные СБУ картины

Возвращены пять картин, похищенных преступниками 10 лет назад.
Директор музея Ад Гирдинк и эксперт-искусствовед Рональд де Ягер осмотрели картины голландских художников XVII-XVIII века, н и подтвердили их подлинность, сообщила пресс-служба СБУ.
Заместитель председателя СБУ Михаил Глуговский подчеркнул, что розыск произведений искусства из музея города Горн будет продолжаться. "Дело не закрыто", - отметил он.
Украина официально вернула такие картины: "Пьеса на кухне" Ван Шутена, две картины художника Якова Вабена "Светская женщина", "Возвращение Иефая", "Свадьба фазанов" Хендрика Боогерта и "Кухонная сцена" Флорис ван Схотен.
Всего из музея было украдено 24 картины и 70 изделий из серебра. Часть украденных в голландском музее картин находятся на временно оккупированной территории Украины и в России.
Подробнее о скандале с похищенными картинами читайте в материале "Картинная история" в "Зеркале недели. Украина".ZN.UA